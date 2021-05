Familiares de Virginia, mujer policía de Guadalajara que fue sustraída de su casa en su día franco el pasado tres de abril, festejaron su cumpleaños número 41 en la banqueta de Casa Jalisco para solicitar a las autoridades que no se deje de lado el caso.

Y que todos los esfuerzos que se hagan para buscarla, sean reales y no sólo por mostrar que hacen algo.

“Están diciendo las cosas para taparle el ojo al macho, en realidad. Todo lo que han dicho, en si, pues lo único que saben es su ubicación y eso porque nosotros mismos se las proporcionamos por medio de un iPad que tiene mi hermano y que estaba vinculado al celular de mi mamá”.

Los familiares de Virginia aseguraron además que la propia policía de Guadalajara tampoco ha hecho mucho por localizarla, pues desde el primer momento en que pidieron ayuda, no se les brindó y tuvo que ser la Guardia Nacional quien los apoyó para comenzar la búsqueda. (Por Aníbal Vivar Galván)