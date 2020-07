Abogados litigantes se manifestaron esta mañana en las puertas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, exigiendo la apertura de los juzgados pues, aparte de que no trabajan, cientos de juicios permanecen detenidos.

Aldo Ruiz, vocero de los abogados inconformes, lamenta que el gobernador del estado no los volteé a ver:

“Aborda temas económicos de restaurantes, hoteles, gimnasios, tianguis, pero la justicia no la ha abordado esa es nuestra opinión sobre el tema, sobre los que ayer habló y sobre lo que los indicadores que ha dado”.

Los abogados entregaron sus peticiones a la Secretaría del Trabajo y advierten que, de no encontrar respuesta, luego de cuatro meses sin trabajar, acudirán a Casa Jalisco.(Por José Luis Jiménez Castro)