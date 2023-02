El mea culpa que realizó ayer la Secretaría de Igualdad Sustantiva en Jalisco no sirve de nada, si no viene acompañado de diagnósticos y medidas concretas para evitar los asesinatos y violencia contra las mujeres, advierte la directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO, Alejandra Nuño

“Un mea culpa que no va acompañado de acciones concretas que puedan reducir rápida y sustancialmente la violencia hacia niñas y mujeres en el Estado”.

Al igual que organizaciones civiles como Cladem, Alejandra Nuño lamenta las declaraciones sobre el tema del gobernador Enrique Alfaro, al intentar lavarse las manos de un problema que no ha atendido suficientemente el Estado. (Por Gricelda Torres Zambrano)