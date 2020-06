¿Qué somos chicas? Jefas de familia y ¿Qué necesitamos? El retroactivo.

Así con mucha enjundia llegaron esta mañana al DIF Jalisco unas 60 jefas de familia quienes de esta manera exigen al Gobierno del Estado y al propio DIF les entregue el retroactivo acumulado dentro del programa Jefas de Familia. Una de las mujeres que se hace llamar “Paletita” Hernández porque además trabaja como Payasita, así lo explico:

“En el DIF necesitamos a la Directora del Programa, pedimos que también se presente el señor Gobernador porque han dado muchos apoyos a diferentes apoyos despensas que del Covid y a nosotros nos dejaron totalmente desamparadas o sea no nos pudimos meter a otro apoyo porque pertenecemos a este entonces no es Justo somos muchas mujeres que trabajamos vemos por nuestros hijos yo en lo particular soy una mujer que en lo particular trabajo en casas tengo un negocito de Payasita, ahorita la Payasita no se ha movido para nada porque no hay eventos”.

Las mujeres esperan entrevistarse con la responsable del programa en el DIF Jalisco. (Por José Luis Jimenez Castro)