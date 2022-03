Ante las afectaciones que el Tren Maya pudiera estar ocasionando al ecosistema del sureste mexicano, el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República exige la comparecencia de los titulares de Semarnat, Sectur y Fonatur, como explica su vicecoordinador, Manuel Añorve.

“¿Por qué no viene a comparecer Torruco? ¿por qué no viene a comparecer el director de FONATUR? ¿por qué no viene a comparecer el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente? ¿por qué no vienen a dar la cara, por qué no vienen a las comisiones? Lo estamos solicitando de manera permanente. Que vengan, que den la cara, que expliquen, que puedan obviamente contestar de viva voz todas las dudas que se tienen, y por supuesto que escuchen a nosotros como representantes populares de la pluralidad política de México, qué es lo que estamos”.

Pero además, añade, la obra inició sin proyecto ejecutivo y sin las manifestaciones de impacto ambiental correspondientes y es urgente que las presenten. (Por Arturo García Caudillo)