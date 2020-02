Familiares de personas desaparecidas hacen un llamado al Gobierno del Estado para que se contrate a más personal capacitado para identificar las víctimas que han sido encontradas en narcofosas en los últimos meses en el estado, explica la mamá de José Luis Arana Aguilar, quien desapareció el 17 de enero del 2011, María Guadalupe Aguilar Jáuregui:

“Ahorita hay tres antropólogos guatemaltecos y dos alemanes que no es están apoyando en las, en las identificaciones, ¿pero que creen?, no es suficiente, no lo es, ahorita ese es un verdadero problema porque hay muchísimos restos”.

Recuerda que Jalisco ocupa el primer lugar en el país con más personas desaparecidas, suman ya más nueve mil personas. (Por Rocío López Fonseca / Foto: Jonathan Cobián)