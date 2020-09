Al cumplirse seis años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el

Movimiento de padres de familia de los estudiantes, exigió al presidente de la República, que apriete en la investigación y no les defraude. Es la voz de la señora María Martínez Zeferino, madre de Miguel Ángel Hernández.

“Yo sé que está en la mejor disponibilidad y se le agradece, nos da gusto ver que es más ser humano que los anteriores, pero sí pedirle que apriete un poquito más. Nosotros queríamos llegar hoy 26, pues con algo más, entiéndanos, ya seis años y no tenemos nada. Yo quiero pedirle que así como depositamos nuestra confianza en usted, que no nos defraude”.

Lo anterior durante el informe conjunto del Gobierno Federal y la Fiscalía General de la República, en el que se confirmó que la llamada Verdad Histórica fue un montaje, por lo que se giró orden de aprehensión en contra del autor intelectual, el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, actualmente escondido en Israel. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)