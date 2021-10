Un grupo de aproximadamente 400 familiares, amigos y conocidos de Brian, Edin y Estafanía, jóvenes fallecidos el fin de semana pasado después que el coche donde viajaban fue embestido de frente por una camioneta, realizaron una movilización que partió desde La Minerva hacia Casa Jalisco.

Al llegar a la residencia del Ejecutivo, se encontraron con vallas; los padres de las víctimas lamentaron no poder hablar personalmente con el gobernador Enrique Alfaro. Habla el padre de Estefanía:

“Queremos leyes más duras, queremos leyes más fuertes, queremos salir tranquilos a la calle, quiero que mi hija esté aquí… y no está, por un asesino porque no hay leyes duras, cualquier alcohólico, drogadicto, puede matar a nuestros hijos y no pasa nada, sólo pagan salen y se van”.

Funcionarios de la Secretaría General de Gobierno se comprometieron a recibir a los familiares mañana en Palacio de Gobierno. Los deudos colocaron tres cruces de madera frente a la residencia del Ejecutivo, mientras sus acompañantes dejaron sus lonas colgadas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)