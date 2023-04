Trabajadores sindicalizados del Instituto Tecnológico Superior de Jalisco realizan un paro de actividades y bloquean el Camino al Arenero en la zona de El Bajío de Zapopan , pues exigen la salida del director general, José Rosalío Muñoz Castro.

Los manifestantes, quienes afirman mantendrán su protesta hasta llegar a acuerdos, acusan abusos por parte de la dirección del instituto, actos de prepotencia y amenazas y violaciones constantes al contrato colectivo de trabajo. Acusan por ejemplo que no se está respetando el derecho al escalafón y deficiencias y anomalías en el manejo de recursos de la institución.

Los manifestantes acusan que en días pasados buscaron diálogo con las autoridades de la institución, pero al no encontrar respuesta decidieron manifestarse, no sólo trabajadores de Zapopan, sino de otros municipios de Jalisco. (Por Héctor Escamilla Ramírez)