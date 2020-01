Triste, deprimido y hasta con cierta resignación, Alejandro, el hombre de 38 años que el pasado lunes fuera agredido con una piedra por un indigente del Centro de la ciudad, hecho que le provocó la pérdida de su ojo izquierdo, le pide a la autoridad municipal de Guadalajara que si lo va ayudar, que lo haga ya.

“Pues no sé es muy difícil todavía no lo asimilo, no sé cómo explicarlo, me siento mal, deprimido y… ¿Le pides algo a la autoridad?… Pues que le puedo pedir, qué puede hacer?… ¿Apoyo?… Pues si me va ayudar que me apoye y bienvenida la ayuda, bien sabe que se necesita”.

Alejandro quien es comerciante y tiene un hijo de 9 años, ahora usa anteojos negros, estará incapacitado por lo menos seis meses, tiempo en el que su economía familiar se verá mermada al no poder trabajar.

Sólo pide a la autoridad que no dejen libre al indigente que lo agredió. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)