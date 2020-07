Familiares y amigos de dos jóvenes desaparecidos en Teocaltiche se manifestaron ayer en las instalaciones de la Fiscalía de Calzada Independencia y luego realizaron una caravana por varias avenidas de la ciudad hasta llegar a la Glorieta de los Niños Héroes, exigiendo a la autoridad investigue el caso. Los dos muchachos desaparecieron el 18 de julio y se denunció de inmediato; 72 horas después no se había iniciado la carpeta de investigación.

Los desaparecidos son Daniel Sandoval de 16 años y Bryan Medina de 18 quienes trabajan como chatarreros y desde el sábado no se sabe nada de ellos. Una familiar comenta:

“En Lagos de Moreno no nos contesta nadie, nunca hay en la operadora nadie, osea no nos contestan. De hecho ayer aquí volvimos a regresar, se molestaron porque era de noche y nos dijeron que no eran horas de venir aquí para poner una denuncia. Entonces pues si queremos este, respuestas, solución”.

Personal de la Fiscalía señaló que el caso está bajo investigación y señalaron que presentarán avances en breve. (Por Héctor Escamilla Ramírez)