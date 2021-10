Previo a las dos manifestaciones que realizarán este fin de semana, familiares y amigos de los tres jóvenes que fallecieron el pasado 17 de octubre, cuando fueron impactados por un vehículo que invadió el carril contrario, exigen que el accidente no quede impune.

“Que estamos pasando por un mal momento y lo único que pedimos es justicia. Que encuentren al responsable. Sabemos que los que se fueron no van a regresar, sin embargo la justicia tiene que hacerse para que esto no vuelva a suceder”.

Por lo pronto, este jueves a las 6:00 de la tarde se realizará una misa en honor a Brian Araux, una de las víctimas del fatal accidente.

Esta será en la Parroquia de San Juan Crisóstomo, iglesia que se encuentra dentro de la Gran Plaza. (Por Gricelda Torres Zambrano)