Un conflicto se ha generado en los fraccionamientos ubicados sobre la avenida Naciones Unidas pues acusan a la Secretaría de Transporte de retirar la camioneta que era pagada por los vecinos para trasladar a las trabajadoras domésticas que laboran en los cotos de la zona.

El gobierno impuso la ruta C138 en esta vialidad a pesar de la inconformidad de los vecinos, pero la ruta no pasa con frecuencia y para evitar que las trabajadoras caminen desde Juan Palomar o Periférico, los vecinos contrataron una camioneta que recoge a las trabajadoras y las lleva a los cotos.

Sin embargo, el viernes pasado, agentes de la Secretaría de Transporte llegaron y se llevaron la camioneta bajo el argumento que era transporte público irregular.

Al dueño de la unidad ahora le dejaron sin su fuente de ingresos.

“Yo soy muy independiente del transporte público, yo no me dedico a eso, yo me dedico al transporte privado, tengo placas de turismo y soy transporte de personal”.

Los vecinos de la zona exigen que las autoridades regresen la unidad y temen que durante su ausencia, las trabajadores puedan ser víctimas de asaltos o violencia. (Por Héctor Escamilla Ramírez)