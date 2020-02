Esta vez el charro si se anda con rodeos.

El icónico monumento que representa al estado de Jalisco hoy busca nuevo aposento, luego de que hace tres años fuera retirado de su tradicional lugar en avenida Chamizal y avenida Revolución por obras del Tren Ligero.

El Ayuntamiento de Guadalajara pretende reinstalarlo sobre la Calzada González Gallo y R. Michel, pero a la gente no le gusta:

“Falta algo representativo pues, pero no, no se me figura que sea lo icónico que estaba ahí de esa colonia/…¿Lo prefiere allá entonces en Chamizal y Revolución?/…Si, si, si/…Si este no va a estar muy seguro del vandalismo, al Charro le van a quitar hasta el sombrero, qué pasó con Vicente allá en la Plaza de los Mariachis?/…Esta mal porque esta uno acostumbrado a verlo ahí en su lugar de origen verdad y la van a cambiar y pues como que cambia verdad el panorama”.

Mientras tanto continúan los rodeos del Charro y ahora el Ayuntamiento de Guadalajara en vía de mientras pretende instalarlo en el Parque Agua Azul. (Por José Luis Jiménez Castro)