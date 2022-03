Hace seis días murió atropellado un jovencito de 20 años sobre Camino Real a Colima practicamente a las afueras de la Secundaria 27 Mixta en la colonia La Candelaria y hasta el momento ni Movilidad Municipal de Tlaquepaque, ni la Agencia Metropolitana de Movilidad, ni la Policía Vial han movido un dedo en este peligroso crucero a pesar de las peticiones de vecinos y padres de familia.

“Porque no queremos otra tragedia, ya ha habido mucha gente que en ese cruce ha fallecido porque no hay topes, no hay una regulación de velocidad real y la verdad los señalamientos la gente no los respeta”.

Padres de familia de la Secundaria 27 Mixta en la colonia La Candelaria de Tlaquepaque dicen que ya han llegado escritos a la Agencia Metropolitana de Movilidad y lejos de ayudar han puesto semáforos nuevos, sí, pero a los fraccionamientos recién construidos en su colonia. (Por José Luis Jiménez Castro)