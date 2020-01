Los paradores seguros para choferes es ahora la petición de transportistas de CONATRAM al Gobierno del Estado una vez que este retiró la pretensión de cobrar tarifas por ingresar a Guadalajara y que los transportistas aceptaron ya no transitar entre 6 y 9 de la mañana por las carreteras de ingreso a la ciudad.

El presidente nacional de CONATRAM, Elías Dip Ramé, así lo enfatizó.

“Yo creo que Jalisco debe tener unos cuatro paradores antes de entrar a la Zona Metropolitana, eso nos va ayudar no únicamente a que el operador pueda descansar, sino que tenga seguridad en su estadía”.

El Presidente Nacional de CONATRAM reitera que mañana no habrá bloqueo carretero. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: @EliasDipR)