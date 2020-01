Porque la mayoría de quienes fallecieron por la explosión en Tlahuelilpan no eran huachicoleros, la senadora hidalguense Xóchitl Gálvez, hace un llamado a las autoridades correspondientes a dar un trato de víctimas a los afectados por aquella tragedia.

“Creo que es muy importante que se precise que gran parte de la tragedia tiene que ver con una escasez de combustible que había iniciado a mediados de diciembre. Efectivamente se habían cerrado ductos, no había gasolina, de hecho muchas gasolineras de Hidalgo van a cargar gasolina a Tamaulipas. Porque qué fácil es decir que la población es huachicolera porque no se reconoce que el gobierno federal había generado una psicosis por la falta de gasolina”.

De hecho, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó este miércoles un punto de acuerdo para que la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presenten un informe sobre el caso, y para que la Comisión de Atención a Víctimas determine si los afectados son o no son víctimas. (Por Arturo García Caudillo)