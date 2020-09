En Guadalajara ya existe un reglamento para sancionar a propietarios de perros que no recogen las heces de sus mascotas cuando los saquen a pasear, precisa el regidor presidente de Reglamentos y Vigilancia del Ayuntamiento de Guadalajara, Eduardo Almaguer, dice que este reglamento se aprobó desde la administración anterior, pero reconoce que no se aplica:

“Lo que sí es importante precisar es que sí está reglamentado, sí hay una multa para la persona que no recoja las heces de sus animales y que también es importante, y ahora que tú lo retomas pues lo vamos a difundir para que la gente pueda denunciar y obviamente también los policías y los inspectores en su momento tengan esas facultades de poder sancionar, multar a quien no recoja las heces”.

Las sanciones a propietarios de mascotas que no recogen los excrementos de sus animales van desde los $ 1,737 pesos a los $ 17,376 y se puede denunciar tanto al Ayuntamiento de Guadalajara a través del teléfono 070 como a una patrulla de la Policía de Guadalajara. (Por José Luis Jiménez Castro)