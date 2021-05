La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hace un llamado a sus ex compañeros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a pronunciarse sobre el desafuero del gobernador de Tamaulipas.

“Hay una legal ahí que me hubiera encantado que la Suprema Corte hubiera interpretado porque dice: los congresos locales continuarán con los trámites. Entonces ¿cuál es eso de continuarán, es nombrarán a un gobernador, o qué es lo que quiso decir el constituyente? Y a mí me hubiera encantado que la Suprema Corte hubiera dicho qué es lo que decidió el constituyente respecto de que se remitiera al congreso local. En mi opinión no tiene fuero”.

Y es que, al no darle entrada a la controversia constitucional promovida por el Congreso de Tamaulipas, sólo dieron pie a una mayor confusión mediática sobre este asunto. (Por Arturo García Caudillo)