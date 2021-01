Mediante un comunicado, la Fiscalía General de la República informa que determinó el no ejercicio de la acción penal en contra del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, acusado de delitos contra la salud y narcotráfico. La FGR informa que, en seguimiento a las investigaciones de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la cual fue iniciada sin conocimiento de las autoridades mexicanas, se llegó a la conclusión de que Cienfuegos Zepeda nunca tuvo relación ni se comunicó con integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas, ni realizó actos tendientes a proteger, ayudar o favorecer a dichos individuos.

Asimismo, tampoco se encontraron irregularidades en su situación patrimonial. Por todo esto, la Fiscalía determinó el no ejercicio de la acción penal en su contra. (Por Arturo García Caudillo)