Tras librarla por abuso de autoridad por el caso de los tráileres de la muerte, el entonces director de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero Bernal, anuncia que presentará una denuncia penal contra el Fiscal Estatal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz.

“Vamos a intentar una denuncia por abuso de autoridad en contra de este fiscalito Anticorrupción. La responsabilidad patrimonial que le resulte por el daño moral que se me ha causado, así como por el juez que sin pruebas como se lo dijo el juez de distrito que me concedió el amparo, cómo es que decretaste la vinculación si hay total ausencia de pruebas para vincularlo a proceso”.

El también titular del Observatorio de Seguridad y Justicia de la UdeG, indica que presentará en el Congreso del Estado una solicitud de juicio político contra el fiscal Anticorrupción.

Cotero Bernal no podía salir del estado y por dos años tuvo que acudir a firmar ante la autoridad judicial. (Por Gricelda Torres Zambrano)