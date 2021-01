Un panel de expertos independientes que revisa el manejo de la pandemia, aseguró que el Gobierno de China pudo haber aplicado medidas de salud pública más firmes para evitar la propagación del Covid-19.

Asimismo, criticó a la Organización Mundial de la Salud por no declarar una emergencia internacional antes del 30 de enero de 2020.

El panel de expertos, encabezado por la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, indicó que el sistema mundial de alerta de pandemia no es adecuado para su propósito, lo que generó que el Covid-19 se saliera de control.