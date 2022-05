Tras el desplegado publicado en varios medios impresos donde se afirma que los ayuntamientos metropolitanos no apoyarán los proyectos no sustantivos de la Universidad de Guadalajara, el alcalde tapatío, Pablo Lemus, puntualizó que dichos proyectos son aquellos que no son de índole educativa.

Afirmó que la Feria Internacional del Libro, recursos para programas o entrega de terrenos para infraestructura no dejarán de otorgarse, pero sí aquellos donde no hay transparencia.

“Entregamos dinero para el Festival Internacional de Cine, pero después no sabemos cómo se gasta ese dinero, no hay una rendición de cuentas del mismo, un desglose de cómo se utilizó”.

El edil mencionó que el dinero que a veces se va para educación o festivales, no se refleja en mejoras sino que se usa en camiones para movilizaciones, desplegados e incluso se pagó un viaje a 10 funcionarios universitarios al Festival de Cannes.

Lemus se dijo respetuoso que el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, no firmara el desplegado, al reconocer que tiene una amistada con el ex rector de la Universidad y líder moral, Raúl Padilla López. (Por Héctor Escamilla Ramírez)