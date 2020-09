El presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, explica cómo es que se dio ayer la presencia de Alejandro Fernández “El Potrillo”, en uno de los recorridos de exhibición de la línea 3 del tren ligero y que tanta polémica levantó:

“Alejandro y yo somos amigos desde chavos, desde que tenemos 15, 16 años. Alejandro me llamó ayer para felicitarme por el quinto informe de gobierno, me dijo Pues vámonos a comer Pablito y le dije oye, pues tengo un recorrido por la línea 3 y me dijo pues invítame, yo la quiero conocer”.

El presidente de Zapopan dijo que incluso “El Potrillo” aportó ideas en la nueva ruta del tren eléctrico urbano. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)