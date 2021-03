Una explosión se registró esta tarde en un polvorín ubicado en Colimilla, Tonalá. En el lugar del estallido no se reportaron víctimas, pero la onda expansiva causó el rompimiento de vidrios en viviendas cercanas y en una de ellas los cristales lesionaron a un menor de ocho meses.

La Unidad Estatal de Protección Civil, que ayudó a bomberos de Tonalá a atender el incidente, informaron que el siniestro ocurrió en el punto conocido como Rancho Los Llanitos, al que se llega por el Camino a Colimilla. Se informó que el incendio de un pastizal se extendió y alcanzó la finca donde almacenaban pirotecnia.

Al momento de la explosión no había personas en la bodega.

La onda expansiva provocó cuarteaduras en algunas casas de la colonia Jardines del Prado y que se reventaran cristales. En una de estas casas un menor de ocho meses que estaba recostado fue alcanzado por vidrios y sufrió cortaduras en el rostro, pero se reporta fuera de peligro. Las fincas no se reportan con daños estructurales.

El polvorín se ubica a 200 metros de la zona habitacional. El estallido fue tan fuerte que también se escuchó hasta el fraccionamiento Urbi, a kilómetro y medio de distancia. (Por Héctor Escamilla Ramírez)