Reconoce el presidente del PRI, Alejandro Moreno, que en la reunión que sostuvo este martes con siete ex dirigentes priístas, le pidieron su renuncia al cargo, y la respuesta fue que no se va.

“Lo que se hizo en los planteamientos claros y como es, es la reflexión y el análisis de ir o no, o de continuar en la dirigencia nacional del partido, el señalamiento que se hacía puntual, no sólo por el contexto de los resultados electorales. Es un planteamiento que se escucha. Aquí a todos los militantes se les escucha. Y lo que dijimos nosotros, de manera oportuna y de manera clara, es que nosotros fuimos electos para un periodo de cuatro años. A mí no me puso ningún presidente de la República”.

Aseguró que fue una buena reunión, que se reflexionó sobre la situación del partido y el planteamiento principal era fortalecerlo a través de una dirigencia que consolidara el trabajo de los priístas como institución. (Por Arturo García Caudillo)