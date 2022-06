El ex regidor de Tlaquepaque, Alberto Alfaro, quien fue víctima de un atentado en un restaurante de la avenida Niños Héroes el 26 de julio de 2020, acusa anomalías en el proceso en contra de dos de sus presuntos agresores, que afirma, podrían dejarlos en libertad.

El ex regidor acusó que en la audiencia del 26 de mayo el juez segundo de control Luis Alberto Castellanos Cruz desestimó la confesión de uno de los detenidos, el cual señaló a todos los participantes del hecho, y otros elementos de prueba que eran importantes para el caso.

“Comentar que temo nuevamente por mi vida y por la falta de justicia y garantías que tengo como víctima, por ello como víctima solicito al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco puntual seguimiento a este asunto enmarcado en el expediente”.

Argumentó que se ha afirmado la existencia de errores legales, pero señalan que en realidad esos errores no existen. (Por Héctor Escamilla Ramírez)