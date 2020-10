El ex titular del cuerpo de Bomberos de Tonalá, Luis Manuel Hurtado Ascencio, se defendió de los señalamientos que el lunes realizó el titular de la Contraloría Ciudadana Independiente, Jorge Carlos Ruiz, del partido Morena.

El comandante negó categóricamente formar parte de una red de moches que permitía la operación de gaseras y afirmó que su salida de la dependencia obedeció a problemas de salud y no señalamientos en su trabajo. Mucho menos dijo, haber autorizado la instalación de gaseras porque ni siquiera era facultad de su dependencia.

“Llegábamos nosotros y se clausuraban. Jamás se estuvo coludido con ninguna gasera ni mucho menos. No hay un sólo visto bueno autorizado por mi para el funcionamiento de una gasera”.

El comandante durante 16 años ha trabajado en áreas de protección civil, con expediente, limpio afirmó que existe la evidencia de su trabajo combatiendo las irregularidades que se daban dentro de las gaseras del municipio. (Por Héctor Escamilla Ramírez)