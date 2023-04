La extorsión que cometió un grupo criminal provocó que un menor de edad no solamente entregara sus pertenencias a cambio de no ser lastimado, sino que además atentó contra su propia vida por temor.

Por estos hechos ya se encuentra tras las rejas y vinculada a proceso Karina Elizabeth “M”.

De acuerdo con las investigaciones el pasado 14 de abril el menor ofendido comenzó a recibir llamadas amenazantes en su casa, en las que personas desconocidas le exigieron la entrega de objetos de valor a cambio de no lastimarlo a él o a sus familiares.

Aún cuando su madre le pidió que dejara de contestar las llamadas el menor fue víctima del miedo y se vio con sus agresores para entregarles algunas pertenencias.

Una vez que la madre de la víctima llegó al domicilio encontró que su hijo se había lanzado desde un quinto piso, lo que provocó lesiones que lo mantienen hospitalizado.

Durante las investigaciones se logró acreditar que Karina Elizabeth “M” había sido una de las partícipes en estos hechos, por lo que fue detenida y vinculada proceso por el delito de extorsión. (Por José Luis Escamilla)