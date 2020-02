El Gobierno Federal extraditó a Rubén Oseguera González, alias “El Menchito” a Estados Unidos, quien se encontraba preso en Hermosillo, Sonora.

El hijo del líder del Cártel Nueva Generación, detenido en 2015, es requerido por una Corte del Distrito de Columbia para ser juzgado conspiración para traficar droga hacia el país vecino.

Sin embargo, en un video publicado en redes sociales Víctor Francisco Beltrán García, abogado de “El Menchito”, afirmó que no tienen conocimiento del traslado:

“Oficialmente no nos han notificado nada a la defensa, tenemos una suspensión de plano otorgada por un juez federal, donde ordenó que mi defendido no puede ser llevado ni extraditado a ningún lugar. El día de mañana tenemos audiencia en ese juicio de garantías, se encuentra el procedimiento de una apelación pendiente de resolver y por lo tanto si esta noticia es verídica se están violando las garantías individuales nuevamente”

Ante este hecho, el Consulado de Estados Unidos en Guadalajara lanzó una alerta de seguridad a sus ciudadanos.