Para evitar se extienda el socavón que se registró este lunes en una obra en construcción de Juan Pablo II y Jesus García, cerca de las columnas de la Línea 3 del Tren Ligero, el ayuntamiento de Zapopan, la Comisión Estatal del Agua, SIAPA y Siteur trabajan para sacar el agua que se acumuló en la fosa de cimentación de esta obra privada, donde se construye un complejo de departamentos. El titular de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, Ignacio Aguilar Jiménez, informó que se acumularon tres metros y ya redujeron a dos metros y medio de agua.

“Pues prácticamente fue la propia erosión que fue generando la caída del agua, fueron volúmenes importantes como te comento, no tuvimos personas lesionadas, no tuvimos mayores daños, sin embargo estamos trabajando de manera paralela para poder hacer las labores de manera coordinada, de manera segura”.

Las autoridades señalan que se están haciendo peritajes en todo momento a las columnas de la Línea 3 para descartar alguna afectación a la estructura; de momento no se reportan novedades. (Por Héctor Escamilla Ramírez)