Trabajadores de Espacios Abiertos de Tlaquepaque ubicados en la Estación Central de Autobuses de la Línea 3 del Tren Ligero reconocen que vendedores ambulantes se han querido llegar a instalarse afuera de esta estación, pero para eso están ellos, explica uno de estos.

“Regularmente lo más importante es el cubrebocas nada más -¿Ah cubrebocas?- ya de comida y de semillas y todas esas cosillas, no están las ven y ya no saben qué no tienen que estar autorizados -¿Y ustedes están de a qué horas a qué horas?- De 9:00 a 3:00 y de 3:00 a 9:00 de la tarde”.

La vigilancia afuera de la Estación Central de Autobusés de la Línea 3 del Tren Ligero , también incluye a policías municipales agentes viales y supervisores de líneas camioneras. (José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)