La red social Facebook planea acciones en caso de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no acepte el resultado de las elecciones de noviembre, indica el diario The New York Times.

El rotativo indica que si Trump es derrotado en las urnas, existe la posibilidad de desactivar toda la publicidad política para frenar la infodemia en los comicios.

Entre las medidas más concretas que se han discutido figura la de bloquear tras el 3 de noviembre todos los anuncios políticos en caso de que el resultado electoral no esté claro.