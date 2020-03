Tras el dictamen final de la caída del helicóptero en el que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, se considera que el accidente fue producto de una falla mecánica por un deficiente mantenimiento, como explica el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú (en la foto).

“De acuerdo con la lista de equipo mínimo que establece el fabricante, no debió haber volado, debió haber estado en tierra, esta es una falla enorme. Los investigadores de la agencia y las autoridades de los países fabricantes de motores y del helicóptero confirmaron al término de las investigaciones, que durante la inspección de los restos no se observaron indicios de materiales ajenos al propio helicóptero, no había aves, ni pedazos de aves, o proyectiles, ni evidencias de daños que acrediten que existió un posible acto de sabotaje”. (Por Arturo García Caudillo)