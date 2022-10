El Consejo directivo de Chivas destituyó a Ricardo Peláez Linares como director deportivo del Club Guadalajara, tras 3 años de permanecer en el cargo en los que no consiguió ninguno de los objetivos planteados a su llegada y en su despedida reconoció que falló.

“El Consejo Directivo tomó la decisión de terminar este proyecto conmigo a iniciar otro, sí, ellos lo decidieron y yo lo apoyé, yo compartí esa decisión es la mejor decisión que podría haber tomado Amaury y el Consejo y lo único que me queda es agradecerles, fallé en muchos temas, en muchos temas fallé desde las contrataciones de algunos jugadores. Yo hablé de títulos y de campeonatos y solamente nos acercamos pero no lo logramos, yo creo que lo que pasó con Chivas en estos 3 años no fue un fracaso, sí, si es un fracaso es una realidad”.

Reconoció que Chivas es un reto apasionante pero muy difícil y aseguró que al “Rebaño” le hace falta un cambio de rumbo.

Notisistema, Manuel Trujillo Soriano.