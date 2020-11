Mientras se encontraba en un sepelio dentro del Panteón de Mezquitán, un hombre de 60 años se paró en una cripta que colapsó. La persona cayó en un pozo de siete metros de profundidad.

Bomberos rescataron a la víctima, pero tuvieron que usar un sistema de poleas y de rappel para sacar al hombre quien sufrió fracturas en diversas partes de su cuerpo y presentó daño cerebral, falleciendo minutos después. Las maniobras duraron más de una hora. El comandante de bomberos Guadalajara, Miguel Santana, explica que la tumba no estaba acordonada, pero estaba dañada por dentro:

“No se le veía daños, pero estaba por dentro totalmente fracturada, los ladrillos que estaban sosteniéndola estaban pulverizados básicamente, imposible ver desde afuera que estaba dañada. Por eso es que se le pide a la gente que no pise, que no pase, que no se siente sobre las criptas”.

Apenas el 28 de octubre pasado otro hombre de 45 años cayó también dentro de una fosa luego de pararse en una cripta dañada. Según el último corte, cerca de tres 400 criptas del panteón de Mezquitán se encuentran en malas condiciones. (Por Héctor Escamilla Ramírez)