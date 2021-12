Un motociclista perdió la vida después de sufrir un choque esta mañana en la Carretera a Colotlán a su cruce con la avenida Juan Gil Preciado, a la altura de la colonia Altaluz de Zapopan.

La víctima, un hombre de aproximadamente 35 años de edad, transitaba en una motocicleta de color verde con negro de bajo cilindraje y sin placas. Según testigos, el motociclista fue aventado por un automóvil particular, pero como aún estaba oscuro, no se pudieron apreciar mayores características de la unidad responsable.

Al lugar acudió personal de los Servicios Médicos quien trasladaron al herido en estado de salud grave a la Cruz Verde Niña Eva. La víctima presentaba un severo trauma de cráneo y falleció minutos después de su entrada al puesto de socorros. Del causante no se tienen mayores características. (Por Héctor Escamilla Ramírez)