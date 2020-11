Algo falló el sábado en la comunicación de la Secretaría de Asistencia Social del Gobierno del Estado, ya que más de 60 personas se dieron cita en el Parque San Jacinto para recoger su tarjeta del programa Mi Pasaje, pero nadie los atendió.

Según la dependencia, a través de redes sociales y medios de comunicación se informó que por el Botón de Emergencia se tenía que reagendar la cita, sin embargo, pocos se enteraron y hoy aquí regresaron varios de los plantados el sábado:

“¿Qué fue lo que pasó el sábado? El sábado vino mucha gente aquí y todos nos íbamos porque no había nadie atendiendo y nos dieron cita para el sábado ¿No había ningún aviso que les dijeran que no se atendía? No, nada, nomás el que Barría nos dijo ‘no pues ahora no vinieron”.

La Secretaría de Asistencia Social reitera que quienes no fueron atendidos el sábado tendrán que reagendar su cita para recoger su tarjeta del programa Mi Pasaje. (Por José Luis Jiménez Castro)