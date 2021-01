Tras el incendio en las instalaciones centrales del Metro de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se le negó presupuesto al gobierno capitalino para el mantenimiento de este sistema de transporte.

“Que no es cierto que se le haya negado presupuesto al Gobierno de la Ciudad para el mantenimiento del metro. Es falso. No es cierto, el Gobierno de la Ciudad tiene recursos, tiene un plan de rehabilitación del Metro desde hace dos años con recursos. No hubo una solicitud a Hacienda para que se apoyara al Metro. También no tiene que ver con la Comisión Federal de Electricidad, porque ya le estaban echando la culpa a Bartlett. A Bartlett le van a echar la culpa ahora que hubo un apagón en el Vaticano”.

Y lamentó el fallecimiento de una mujer policía, producto del incendio. (Por: Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)