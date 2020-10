Aunque el alcalde tapatío, Ismael del Toro, afirmó que el proyecto de construir la avenida Troncal Huentitán se socializó y aprobó por la comunidad, los vecinos lo rechazan. Arturo Mendoza de Huentitán Vive lo explica:

“Y ahorita salen a señalar que aprobamos nosotros los vecinos, dicha avenida lo cual es falso”.

Los habitantes de El Disparate no han sido informados de los alcances de la avenida y por donde pasara. Según el plano partirá este predio.

“Y no sabemos en realidad, en realidad no sabemos a que distancia vaya salir, si vaya a salir al zoológico o después del zoológico, no tenemos conocimiento de qué es lo que el proyecto que traiga aquí la gente…Va a ser como pues a la orilla de la barranca, va a ser toda la carretera para salir allá hasta Huentitán El Bajo”

Este sábado vecinos de Huentitán realizarán un plantón en Periférico y Calzada Independencia en protesta por la obra que afirman, en realidad sólo busca beneficiar a inmobiliarias. (Por Héctor Escamilla Ramírez)