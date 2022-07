El Congreso del Estado atendió la convocatoria para el registro de 29 aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero aún no está claro el formato de las entrevistas y criterios de evaluación para seleccionar el perfil adecuado, indica la directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO, Alejandra Nuño.

“En primer lugar, el formato de las entrevistas a candidatos. Es decir, la duración, los temas a evaluar, si priorizarán el plan de trabajo del que habla la convocatoria o el conocimiento de normas jurídicas, que si bien serían deseables, no son indispensable. Dos, los criterios que usará la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios para seleccionar los nombres que enviará al pleno del Congreso”.

Alejandra Nuño advierte que las diputadas y diputados no han dejado claro cómo garantizarán la transparencia y pulcritud del proceso de selección, sobre todo, luego del papel vergonzoso que se ha tenido para la titular del ITEI. (Por Gricelda Torres Zambrano)