Campañas preventivas van y campañas vienen pero los accidentes laborales no disminuyen.

Prácticamente todas las semanas se da cuenta de personas que resultan lesionadas o fallecidas a consecuencia de accidentes laborales de todo tipo.

El coordinador operativo del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes José Parra Sandoval señala que en la mayoría de los casos se trata de personas que no están capacitadas para realizar esa labor.

“Por desgracia siempre el accidente laboral se va a dar más en la micro y pequeña empresa, ¿verdad? por la falta de capacitación, de usar adecuadamente la información y el equipo de uso personal que a veces no se usa. Entonces eso los expone más al riesgo, eso lo tenemos que seguir trabajando”.

Nada menos la mañana de este martes un hombre murió prensado dentro del camión que manejaba porque el vehículo perdió potencia y se fue hacia una cuneta.

Entre los accidentes más comunes están las electrocuciones, las caídas y las intoxicaciones. (Por José Luis Escamilla)