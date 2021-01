El contar con las medidas preventivas y las condiciones adecuadas de aislamiento al tener a un paciente con Covid-19 en casa puede incrementar el porcentaje para que éste no contagie a más habitantes del hogar, frenando así un posible brote.

Sin embargo, en muchas ocasiones no se pueden cumplir estas condiciones, como la falta de un espacio exclusivo para el paciente, por lo que se deben considerar algunos aspectos relevantes, sobre todo si alguien compartirá un espacio con el enfermo, asegura el Infectólogo Adscrito al Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Jaime Briseño Ramírez.

“Tu me comentas que solamente es una habitación, pues tendría que ser ventilada, ambos con cubrebocas y más de dos metros de distancia. Porque si pones una cortina, digamos una cortina de plástico, finalmente va a haber resquicios donde los aresoles van a pasar”.

Agregó que otra opción viable para pasar el asilamiento es el centro con el que cuenta la Universidad de Guadalajara en el hotel Villa Primavera (Por Aníbal Vivar Galván)