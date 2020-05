Luego de difundirse que muchas familias de escasos recursos no tienen acceso a internet, computadoras o teléfonos para acceder a las clases a distancia, el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, afirmó que no es impedimento para el modelo de educación a distancia:

“Decir que no hacen falta, por lo tanto tenemos alrededor del 20 por ciento de la población que no recurre a vias electrónicas que lo hacen atraves del papel, de mandar a sus escuelas el trabajo, despues de recibir retroalimentacion o pueden tener una contribución electrónica baja como pueden ser grupos de Whatsapp”.

Agregaron los funcionarios que en Jalisco no habrá aprobación automática, y que si bien los alumnos pueden reprobar el año, parte de la evaluación será el esfuerzo que hayan puesto a sus clases a distancia. (Por Hector Escamilla Ramírez)