Hay más conciencia de la ciudadanía en el encendido de fogatas, pero no en el uso de pirotecnia, y sigue siendo un problema en esta época decembrina, señala el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, Víctor Hugo Roldán:

“Lamentablemente en la zona Oriente de la ciudad, en la zona de Juanacatlan, en la zona de El Salto y también hubo presencia de fogatas en Zapotlán El Grande, Bastante el uso de pirotecnia, lamentablemente los ciudadanos no nos hacen el eco en las recomendaciones, afortunadamente no tenemos reporte de algún menor o alguna lesión por causa de pirotecnia, pero si hubo algo de presencia.”

Agrega que en los primeros días de enero se hará un recuento de la pirotecnia decomisada con los municipios metropolitanos. (Por Claudia Manuela Pérez)