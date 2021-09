Mientras servidores de la nación del Gobierno Federal se quejan de falta de personal para atender el programa 68 y Más, las jornada de vacunación y el pago de dinero en las oficinas de Telecomm, adultos mayores que acuden a cobrar su dinero también se quejan de que falta gente para atenderlos, y por ejemplo, algunos han esperado hasta una hora para cobrar su dinero.

“Yo tengo como media hora, pero ella tiene como una hora, una hora -¿Y no ha podido sentarse o algo?- No, porque si me siento está frío y ya luego las reumas ya no me dejan caminar”. (Por José Luis Jiménez Castro)