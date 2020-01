A tres días de que se venza el plazo para que los estados se incorporen al Insabi, aún faltan 11 entidades por firmar el convenio de adhesión, así lo informa el subsecretario de la Secretaría de Salud, Hugo López Gatell:

“Seguimos avanzando con la adhesión de los estados el Sistema Integrado de Salud para población no derechohabiente, que coordinará o coordina ya el Instituto de Salud para el Bienestar, tenemos ya 21 estados que han aceptado adherirse a este modelo, hay 11 que todavía están en proceso y seguiremos avanzando en esta materia y les recuerdo como dijimos la semana pasada, que además de que se adhieran los estados con las capacidades instaladas que hoy pertenecen a los servicios estatales de salud, tenemos al IMSS Bienestar, que está destinado a población no asegurada”.

Los estados que no se han adherido al convenio son Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Morelos y Tamaulipas. (Por Arturo García Caudillo)