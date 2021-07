Por tercera semana consecutiva, la falta de acuerdos ha retrasado la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones donde se debatirá el desafuero de dos diputados de izquierda. Mientras tanto, el PAN reitera su postura, como explica el senador Damián Zepeda.

“Para llevar a cabo el desahogo de los juicios de procedencia y que se debata si se desafuera o no a los dos diputados que han sido señalados, uno por un tema de abuso sexual, y el otro por temas de corrupción. No estamos prejuzgando a nadie ni somos jueces. La Comisión Permanente exclusivamente decide si debe de haber o no un periodo extraordinario donde se debata el tema”.

De aprobarse el extraordinario, sería la Cámara de Diputados la encargada de votar el desafuero, así como la ratificación del nuevo titular de Hacienda. En el caso del Senado tendrá sus manos la ratificación del nombramiento del secretario de la Función Pública. (Por Arturo García Caudillo)