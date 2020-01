Informa el titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud, Gustavo Reyes, que aún faltan algunos hospitales de alta especialidad que no se han adherido al Plan de Gratuidad del Gobierno de la República.

“Hace dos días que presentamos el Plan de Gratuidad a los 26 directores generales de los Institutos Nacionales de Salud, los hospitales federales de referencia y los hospitales regionales de alta especialidad, 21 de ellos han aceptado y se han adherido a la propuesta de gratuidad hacia el primero de diciembre de este año, sin embargo hay cuatro Institutos y hospitales federales que no se han adherido”.

En realidad son cinco las instituciones de salud que no se han adherido a la propuesta de gratuidad: el Hospital Infantil de México, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, el Instituto Nacional de Pediatría, el Instituto Nacional de Cancerología y el Hospital Juárez. (Por Arturo García Caudillo)