Faltan mil 600 millones de pesos del Gobierno Federal para terminar las laterales y los trabajos pendientes en Mi Macro Periférico, señala el secretario de Infraestructura y Obra Publica del Estado, David Zamora.

Calcula que a las obras de las laterales les falta un 40 por ciento.

“Simplemente desde ahorita estoy trabajando en Ayomonte a Vallarta, todo ese tramo hasta carretera a Chapala, no tiene laterales son los recursos que la Federación quedó de mandar. Ahorita yo estoy construyendo ese tramo, se termina en abril. Depende de como lo veas si me dices laterales creemos que le falta un 35, 40 por ciento”-

Agrega que por problemas con proveedores no tienen elevadores diez estaciones del Peribús y se trabaja en ellas. (Por Claudia Manuela Pérez)